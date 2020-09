Sutra sunčano i toplo, posle svežeg jutra

Novi magazin pre 5 sati | Beta

U Srbiji sutra posle svežeg jutra tokom dana sunčano i toplo vreme sa temperaturom do 32 stepena, saopštio je danas Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab i umeren istočni i severoistočni vetar. Jutarnja temperatura kretaće se od 11 do 18, najviša dnevna od 29 do 32 stepena. I u Beogradu će biti sunčano i toplo. Vetar ujutro i pre podne slab i umeren jugoistočni, od sredine dana u skretanju na istočni i severoistočni. Jutarnja temperatura od 16 do 18, najviša dnevna oko 31 stepen. U Srbiji će se sunčano i toplo vreme zadržati do petka sa dnevnom temperaturom iznad proseka, od 30 do 32 stepena, samo se u