Promocija novih oficira - VS će čuvati stvarnu vojnu neutralnost (FOTO)

Politika pre 1 sat

Predsednik Aleksandar Vučić je rekao danas da će Srbija čuvati vojnu neutralnost, koja „neće biti samo na papiru”, kao i da će sa svima čuvati prijateljstva.

On je tokom svečane promocije najmlađih oficira Vojske Srbije (VS) u Kasarni „General Jovan Mišković” rekao da Srbija kao relativno mala zemlja mora da se izbori sa svim vrstama pritisaka. „Nije vaš ili naš posao ;da radimo za bilo koga drugog sem za našu zemlju... Imaćete pozive, dobronamerne i zlonamerne, koji će vas svrstavati na neku stranu. Za vas postoji jedna strana, jedna otadžbina, a to je Srbija... Sarađivaćemo sa svima, ako je to uopšte moguće u