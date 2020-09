Vanredno obraćanje kriznog štaba: Kon upozorio - bezbednija Infektivna od Crne Gore trenutno!

Mondo pre 2 sata | Jelena Stokić

Dr Predarg Kon kaže da je boravak u Crnoj Gori veliki rizik. "To je loš izbor u ovom trenutku, iako to ne zvuči korektno, to je istina. S druge strane i ta slavlja koja nam se neprekidno ponavljaju, stalno imate oglašavanje raznih muzičlkih dešavanja.To nema se dešava paralellno sa situacijom da drastično raste ovo oboljenje u Evropi. Kao da ugosttelji ne razumeju da jesu značajni i da preko njihovog angažmana može da se smanji način prenošenja virusa", istakao je