U ponedeljak sunčano i toplo, temperatura do 32 stepena

U Srbiji će u ponedeljak ujutru biti sveže, po kotlinama i visoravnima na jugozapadu i jugu ponegde kratkotrajna magla.

Tokom dana preovlađivaće sunčano i toplo, sa maksimalnog temperaturom od 32 stepena. Duvaće vetar slab i umeren, istocni i severoistocni. Jutarnja temperatura od 11 do 18 stepeni, najviša dnevna od 29 do 32 stepena, saopštio je Republicki hidrometeoroloski zavod. U Beogradu će biti sunčano i toplo. Vetar slab do umeren, istočni i severoistočni. Jutarnja temperatura od 14 do 18 C, najviša dnevna oko 31 C. Narednih dana pretežno sunčano, a do četvrtka i natprosecno