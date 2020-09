Septembarsko sunce kao usred leta, kada će ga zameniti kiša i oblaci

RTS pre 2 sata

Jutro sveže, a tokom dana sunčano i toplo, uz slab vetar. Jutarnja temperatura od 11, najviša do 32 stepena, u Beogradu oko 31 stepen.

Ujutru ponegde po kotlinama i visoravnima kratkotrajna magla. Tokom dana sunčano i toplo. Vetar slab i umeren, severoistočni. Najniža temperatura od 11 do 18, a najviša od 29 do 31 stepena. Slično vreme i sutra – tokom dana sunčano i toplo. Vetar slab i umeren, jugoistočni. Najniža temperatura od 12 do 19, a najviša od 29 do 31 stepeni. Toplo i u sredu, padavine u četvrtak U sredu tokom jutra ponegde po kotlinama i visoravnima kratkotrajna magla, a tokom dana