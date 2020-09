Jaka oluja u Finskoj, više od 80.000 domaćinstava bez struje

Danas pre 4 sata | Piše: Beta

Jaka oluja pogodila je Finsku i ostavila više od 80.000 domaćinstava bez struje.

Zbog nevremena je otkazana većina polazaka trajekata na severu Baltičkog mora, a vlasti su upozorile građane da ne napuštaju domove. Oluja nazvana „Aila“, sa obilnom kišom i vetrovima brzine do 125 kilometara na čas, kasno sinoć je pogodila zapadnu obalu Finske, a danas i centralne i jugozapadne delove zemlje, obarajući drveće Očekuje se da će oluja večeras zahvatiti i južni deo Finske i doći do Helsinkija, a potom i do Estonije, u čijim su priobalnim oblastima već