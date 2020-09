Kalendarski kraj leta uz toplo vreme, kada nas očekuju oblaci

RTS pre 3 sata

I druga polovina vikenda će, posle svežeg i ponegde maglovitog jutra biti sunčana i još malo toplija. Najviša dnevna temperatura od 25 do 28 stepeni. Toplo vreme i tokom sledeće nedelje.

Ujutru sveže, ponegde po kotlinama i visoravnima kratkotrajna magla. U toku dana pretežno sunčano i umereno toplo. Vetar slab i umeren, u južnom Banatu povremeno jak, jugoistočni. Najniža temperatura od 5 do 13, najviša od 25 do 28 stepeni. Slično vreme i u ponedeljak – ujutru sveže, ponegde po kotlinama i visoravnima kratkotrajna magla. U toku dana pretežno sunčano i toplo. Vetar slab, u košavskom području umeren i jak, jugoistočni. Najniža temperatura od 8 do 17,