Sunčano i toplo u celoj Srbiji: Neće još dugo, za vikend dolazi nevreme, biće kiše i grmljavine

Mondo pre 18 minuta | Lana Stošić

U četvrtak pretežno sunčano i toplo, a popodne i krajem dana razvoj oblaka na zapadu i jugozapadu Srbije. Minimalna temperatura u Srbiji danas od 11°Cdo 18°C, a maksimalna od 26°C do 29°C. U Beogradu će najviša dnevna biti do 28°C. U petak toplo za ovo doba godine uz slabu do umerenu prolaznu oblačnost i sunčane periode tokom dana. Za vikend zahlađenje uz pad temperature sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. U ponedeljak i utorak sveže i oblačno sa kišom u