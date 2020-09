Danas pretežno sunčano Do petka uveče toplo, od subote pljuskovi i pad temperature

Press pre 39 minuta

RHMZ najavljuje da će se toplo vreme zadržati do petka, a da se u noći od petka ka suboti, u subotu i nedelju očekuje jače naoblačenje s kišom, pljuskovima, grmljavinom i padom temperature za 10 do 15 stepeni.

Foto:Blic Prema prognozi za danas, u većem delu zemlje pretežno sunčano, na jugu posle podne promenljivo oblačno, ponegde s kratkotrajnom kišom ili pljuskom sa grmljavinom. Vetar slab, zapadni i jugozapadni. Najniža temperatura od 10 do 17, najviša od 26 do 29 stepeni. U Beogradu pretežno sunčano i toplo. Vetar slab, zapadni i jugozapadni. Najniža temperatura 17, najviša 28 stepeni. Prema izgledima vremena za narednih sedam dana, do 1. oktobra promenljivo oblačno i