Za vikend tmurno, hladno i mokro

U Novom Sadu u petak umereno do potpuno oblačno, suvo i veoma toplo.

Duvaće umeren do pojačan južni i jugozapadni vetar. Minimalna temperatura 15°C, maksimalna dnevna 29°C. Za vikend i u ponedeljak pretežno oblačno, vetrovito i osetno svežije sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Maksimalna temperatura u subotu do 20°C, a u nedelju do 17°C. I u ponedeljak i utorak oblačno i kišovito, maksimalna temperatura oba dana neće prelaziti 21 stepen. Autor: Weather2umbrella