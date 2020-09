Korona hara i po srednjim školama: Oglasio se dr Kon o vanrednom stanju i mogućem pooštravanju mera

Pravda pre 1 sat | Blic

Epidemiolog i član Kriznog štaba za borbu protiv korona virusa dr Predrag Kon rekao je danas da o vanrednom stanju nije bilo rasprave od maja, kada je ono ukinuto.

- Ne znam kako je došlo do toga da se priča o vanrednom stanju. Pominjao sam to u smislu objašnjenja da je nemoguće sprovoditi nadzor, da se pišu samo rešenja i da treba veća kontrola, ali da je to moguće samo u vanrednom stanju i da je to neprimereno u ovoj situaciji – naglasio je dr Kon u jutarnjem programu televizije Pink. Kada je reč o pooštravanju postojećih mera on je istakao da to zavisi isključivo od epidemiološke situacije i da ih je neprimereno