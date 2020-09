Dačić: Sukob Azerbejdžana i Jermenije može da posluži kao upozorenje

Danas pre 5 sati | Piše: FoNet

Ministar inostranih poslova i lider Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić ocenio je danas da oružani sukob Azerbejdžana i Jermenije može da posluži u našem regionu kao upozorenje koliko je malo vremena potrebno da se ponovo raspali neki ratni sukob.

Konflikt Azerbejdžana i Jermenije dosta dugo traje, radi se o delu Nagorno Karabaha koji je pripao Azerbejdžanu, a u kojem žive Jermeni, objasnio je Dačić za televiziju Hepi. Prema njegovim rečima, i pre i posle događanja u SSSR, tu je dolazilo do incidenata, to je tinjajući sukob i formirana je Minska grupa kako bi to rešavali, ali ništa nisu učinili. Išao sam u Azerbejdžan i Jermeniju kao predsedavajući OEBS, podsetio je Dačić i istakao da je Srbija prijatelj sa