Dačić: Sukobi u Nagorno-Karabahu mogu biti upozorenje za sve u regionu

RTS pre 24 minuta

Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić kaže za RTS da se Srbija u sukobu Jermenije i Azerbejdžana u Nagorno-Karabahu ne stavlja ni na čiju stranu, već da je cilj da se sukobi prekinu i da se svi vrate za pregovarački sto. Poručio je da to može da bude dobro upozorenje za sve u regionu koliko je malo vremena potrebno da se ponovo zapale neki stari sukobi i koliko je važno čuvati mir i stabilnost u čitavom regionu.

Ivica Dačić je, gostujući u Jutarnjem dnevniku RTS-a, naveo da je sukob Jermenije i Azerbejdžana u Nagorno-Karabahu dugogodišnji sukob i zamznuti konflikt. "Tu već više od 20 godina postoje strani pregovarači, takozvana Minska grupa za koju su govorili da nema nikakvog uspeha niti se interesuje da dođe do nekog rešenja. Njima je u interesu da taj sukob traje što duže", rekao je Dačić i dodao da je sama ta činjenica dovela do toga da malo pomalo dođe do nekog