Tiodorović: Slave treba organizovati, ali da se poštuju mere

BEOGRAD - Epidemiolog Branislav Tiodorović kaže da krsna slava treba da se slavi, da je to lep i važan običaj za svaku porodicu, ali uz poštovanje mera prevencije zbog epidemije virusa korona.

"Slave treba organizovati, tu nema dileme. Potrebno je da svaki domaćin razmisli kako će stvoriti uslove, kako će se bezbedno odvijati to važno porodično slavlje koje predstavlja tradiciju, ali i buducnost", rekao je Tiodorović za TV Pink. On je naglasio da svaki domaćin treba da krene od toga kolika mu je prostorija gde slavi, koliko gostiju tu može da primi. Epidemiolog kaže da je zagovornik da se slave slave u kući i da nije za to da se slave u kafanama.