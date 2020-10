Uvodi se policijski čas: Stanovnici Pariza i još devet gradova u Francuskoj će morati da budu u svojim stanovima od 21 do 06 časova

Večernje novosti pre 1 sat | G. Čvorović, od stalnog

ZBOG ogromne cirkulacije virusa u Francuskoj, predsednik ove zemlje Emanuel Makron saopštio je uvođenje policijskog sata od 21 sat do 6 sati ujutro u najviše pogođenim zonama, među kojima i u Parizu i pariskom regionu.

Mera je u prvom trenutku uvedena tokom 4 sledeće sedmice, ali je Makron, koji se u sredu uveče obratio javnosti, takođe naglasio da će u skupštini tražiti produžetak ove mere sve do 1. decembra. U Francuskoj dnevno u proseku ima 20.000 zaraženih, a procenat zauzetosti respiratora je preko 40 odsto. Makron je istakao da je cilj da se dnevni broj zaraženih smanji na 3 do 5 hiljada, a okupiranost respiratora na 10 do 15 odsto. Kazna za one koji ne budu poštovali