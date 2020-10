Slovenački premijer: Tramp bolje rešenje

Danas pre 2 sata | Piše: FoNet

Slovenački premijer Janez Janša danas je podržao američkog predsednika Donalda Trampa u borbi za novi predsednički mandat, rekavši da će on biti bolje rešenje za svet od demokratskog protivkandidata Džoa Bajdena.

Janša je na tviteru napisao da će Bajden biti slab lider, prenosi klix.ba. Janša je pomenuo i to da je 2015. godine Bajdenov najstariji sin, Bju Bajden preminuo od raka, a više od 40 godina ranije u saobraćajnoj nesreći su poginule njegova supruga i kćerka. U osvrtu na tu situaciju, poručio je da je to dodatno oslabilo Bajdena. „Poštujemo teške lične životne tragedije Džozefa Bajdena i neka njegova stara politička postignuća, ali ako bi on sada bio izabran, bio bi