Netanjahu Dao jasne instrukcije: Odmah da se krene sa pregovorima o oslobađanju svih talaca u Gazi!

Kurir pre 3 sata  |  Beta
Netanjahu Dao jasne instrukcije: Odmah da se krene sa pregovorima o oslobađanju svih talaca u Gazi!
To je, kako se navodi, odgovor na novi predlog primirja koji su predstavili posrednici. "Dao sam instrukcije da odmah počnu pregovori o oslobađanju svih naših talaca i da se rat okonča pod uslovima prihvatljivim Izraelu", rekao je premijer u videu koji je objavila njegova kancelarija. Takođe je rekao da se sprema da "odobri" planove izraelske vojske za zauzimanje grada Gaze. Kurir.rs/Beta
IzraelGaza

