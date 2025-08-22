Netanjahu Dao jasne instrukcije: Odmah da se krene sa pregovorima o oslobađanju svih talaca u Gazi!

To je, kako se navodi, odgovor na novi predlog primirja koji su predstavili posrednici. "Dao sam instrukcije da odmah počnu pregovori o oslobađanju svih naših talaca i da se rat okonča pod uslovima prihvatljivim Izraelu", rekao je premijer u videu koji je objavila njegova kancelarija. Takođe je rekao da se sprema da "odobri" planove izraelske vojske za zauzimanje grada Gaze. Kurir.rs/Beta