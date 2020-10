Češka zbog neefikasnih mera uvodi policijski čas

Radio 021 pre 2 sata | Beta

Češka vlada odlučila je da zbog neefikasnosti mera kojima pokušava da vrati pod kontrolu pandemiju Covida-19, od srede, 28. oktobra do 3. novembra uvede policijski čas od 21 do pet ujutru, osim zbog posla i šetnje kućnih ljubimaca do 500 metara od kuće.

Delimično je ograničeno i kretanje tokom dana, kada vlada zahteva od Čeha da idu na posao i kući, eventualnu kupovinu onoga što je neohodno za sebe i članove porodice. "Situacija je veoma komplikovana. Za sada ne vidimo pad broja zaraženih koji smo očekivali ovih dana. Uvedene mere imale su samo mali efekat. Mere koje su delovale u prvom talasu sada nisu efikasne i približavamo se brojevima koji ugrožavaju kapacitet češkog zdravstvenog sistema", kazao je nakon