Radovanović: Rast broja zaraženih virusom korona do decembra

Novi magazin pre 34 minuta | Beta

Epidemiolog Zoran Radovanović izjavio je da se očekuje dalji porast broja građana pozitivnih na koronavirus i naveo da će ih biti sve više.

Radovanović je za portal Nova.rs rekao da će taj rast ići negde do kraja novembra ili do decembra. "Kada će dostići vrhunac - ne znam, ali tako nam je suđeno. Da smo se malo bolje čuvali, a tu mislim na Krizni štab, bilo bi manje obolelih i taj talas bismo mnogo razvukli", rekao je on komentarišući broj od 1.817 novoinficiranih u jednom danu. On je naveo da je razlog za to i što granice nisu bile zaštićene. "Mnoge moje kolege su se žalile da ih niko na granici nije