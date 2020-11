Od kona samo crne prognoze: Imaćemo preko 2.000 novoobolelih, broj preminulih će postati dvocifren

Pravda pre 3 sata | Tanjug

Epidemiolog i član Kriznog štaba Predrag Kon izjavio je jutros da se očekuje da će broj zaraženih korona virusom nastaviti da raste narednih desetak dana i da bi mogao da dostigne više od 2.000 novoobolelih dnevno, a da će broj preminulih od Kovida-19 postati dvocifren.

Kon je rekao da će se sledeće sedmice i "u delu nedelje nakon nje" dnevno biti više od 2.000 novoinficiranih koronom. On je gostujući na TV Pink rekao da je samo u Beogradu novih 980 slučajeva i da je to porast iz dana u dan. - Nije bilo predaha nijednog dana, to je klasičan eksponencijalni porast. Taj porast jasno pokazuje šta ce se dešavati barem još ove nedelje i delu sledeće - rekao je Kon. Naveo je da za sada nema dramatičnog povećanja broja preminulih, ali da