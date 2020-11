Trampova jedina Nada: Ovo bi moglo da promeni tok izbora u SAD

Kurir pre 56 minuta

Američki izborni spor Donalda Trampa i Džoa Bajdena mogao bi da liči na grčku tragediju. Kao što se u grčkim tragedijama, kada im zaplet dođe do tačke u kojoj izgleda nerešiv, pojavljuje deus ex machina, odnosno neočekivana sila koja rešava nerešivu stvar, tako bi i u američkom izbornom sporu taj deus ex machina mogao biti Vrhovni sud SAD.

Kandidat demokrata Džo Bajden proglasio je pobedu na predsedničkim izborima, dok je Donald Tramp najavio pravnu bitku kako bi dokazao da je on pobedio. Trampov advokat Rudi Đulijani naveo je da su tri ključne stvari najvažnije za tu pravnu bitku: nemogućnost da posmatrači proveravaju glasačke listiće pristigle poštom, antidatiranje glasova poslatih poštom i glasanje „mrtvih duša“. Tramp je već u prvom danu posle izbora, kada je posle izborne noći bilo jasno da