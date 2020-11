Magla svuda, najgušća u Vojvodini

RTS pre 4 sata

I drugog dana vikenda magla će u jutarnjim satima smanjivati vidljivost na 100 do 200 metara, a najgušća će biti u Vojvodini. Sredinom dana pretežno sunčano, a uveče ponovo magla. Jutarnja temperatura od 1 do 6 stepeni, najviša od 12 do 16.

Magla se u ravničarskom delu Beograda može zadržati i veći deo dana, dok će u ostalim predelima biti sunčano. Temperatura do 14 stepeni. U ponedeljak ujutru ponegde slab prizemni mraz, u nižim predelima i magla i niska oblačnost koja će se u Vojvodini, po kotlinama i duž rečnih tokova zadržati i veći deo dana. Tokom dana u brdsko-planinskim predelima i u predelima bez magle biće pretežno sunčano. Vetar slab promenljiv. Najniža temperatura od 0 do 6, najviša dnevna