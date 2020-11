Situacija u Beogradu na ivici“: Ministar Lončar najavio - odluka o oštrijim merama za najviše 48 časova!

Večernje novosti pre 6 sati | Novosti online

MINISTAR zdravlja Zlatibor Lončar rekao je za RTS da je u Beogradu situacija preozbiljna.

U bolnice je primljeno više od 600 ljudi, a otpušteno 250. - Ako ne možete pacijente u nekom momentu da zbrinete, one koji su iz Beograda u Beogradu, nego moraju u neku bolnicu u unutrašnjosti, onda kažemo da smo na jednoj ivici. To ne važi za ostale bolnice i centre u Srbiji, ali ako nastavimo da se ponašamo kao do sada, ne znači da neće važiti i za druge bolnice - upozorio je ministar. Upitan da li je danas bio poslednji trenutak za donošenje oštrijih mera,