Dodatno povlačenje trupa iz Avganistana i Iraka

Danas pre 5 sati | Piše: D. J.

Novi potez odlazećeg predsednika Sjedinjenih Država Vojska Sjedinjenih Država očekuje da predsednik Donald Tramp naredi dodatno povlačenje američkih trupa iz Avganistana i Iraka, izveštavaju američki mediji citirajući bezbednosne zvaničnike.

U Avganistanu će umesto dosadašnjih 5.000 biti oko 2.500 vojnika do sredine januara, a u Iraku će njihov broj sa 3.000 biti smanjen na 2.500. Tramp je ranije izjavio da želi da „sve“ trupe budu „kod kuće do Božića“. On i dalje odbija da prihvati rezultate izbora održanih 3. novembra, po kojima je Džozef Bajden osvojio predsedničko mesto. Kako prenosi Bi-Bi-Si, povlačenje trupa bi trebalo da bude završeno do 15. januara, samo nekoliko dana pre Bajdenove