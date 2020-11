"Imao je jednu želju": Vučić otkrio šta je patrijarh Irinej ostavio u amanet, i šta ga je najviše brinulo

Blic pre 4 sata | N.N.G.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić održao je govor na sahrani preminulog patrijarha Irineja u Hramu Svetog Save. - Jedno vreme se završilo.

Samo ovozemaljsko. Vreme razuma. Sklopio je oči onako kako je živeo u miru sa sobom, Bogom, crkvom, ljudima. Još od prvih odlazaka manastirima, do monašenja i izbora za patrijarha. Njegov život je imao jedan cilj. Ljubav je bila osnova njegove vere, jer je znao da vera i nada ne mogu bez ljubavi - naveo je predsednik. On je istakao da je Hram Svetog Save gradio da bi nas okupio u njemu. - Na mnogo načina on je bio i ovaj naš Hram. Pred njim nije bilo zlobe i