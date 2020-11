Nove mjere: Šta radi do 18 sati, a ko je sve izuzet

Sandžak press pre 3 sata

Nove mjere Vlade Srbije u borbi protiv koronavirusa stupiće danas na snagu, mada još uvijek ima nejasnoća do kada će pojedini objekti moći da rade.

Uredbom Vlade Srbije radno vrijeme i to do 18 časova skraćeno je restoranima, kafićima, barovima, klubovima, trgovinskim centrima, kao i pozorištima, bioskopima i drugim ustanovama kulture i priređivačima posebnih i klasičnih igara na sreću. Iz ove mjere su izuzete apoteke, benzinske stanice za prodaju goriva i ugostiteljski i drugi objekti koji vrše dostavu hrane i koji mogu da rade 24 časa. Izuzimaju se i prodavnice prehrambene robe i kiosci, koje mogu da rade do