Lončar: Suština je u tome da izbegavamo kontakte

Politika pre 1 dan

Ministar zdravlja je izjavio je da je trenutno registrovano 2.340 zaraženih zdravstvenih radnika virusom korona, a da je 62 na bolničkom lečenju

Ministar zdravlja Srbije Zlatibor Lončar ocenio je da je jedina mera koja bi mogla da da 100 odsto rezultat u borbi protiv virusa korona potpuno zatvaranje, ali da to, međutim, uz poštovanje do sada propisanih mera i izbegavanje nepotrebnih kontakata nije potrebno. „Suština je u tome da nema kontakata, što češće da se peru ruke i nosi maska. Kad većina nas to shvati i utiče na sve ljude oko sebe da se pridržavaju i kada izdržimo u tome, onda imamo svetlo na kraju