Neverovatan obrt i udarac na duboku državu! Tramp izneo dokaze: "Pobedio sam!" (foto)

Američki predsednik Donald Tramp ponovo je izneo tvrdnju da su izborni rezultati u Pensilvaniji namešteni i da je on pobedio u toj saveznoj državi, dovodeći u pitanje regularnost više od milion glasova.

„Niotkuda se pojavilo 1.126.940 glasova. Ubedljivo sam pobedio u Pensilvaniji. Glasovi u Pensilvaniji su namešteni. Svet gleda!“, napisao je Tramp na Tviteru. Tramp se oglasio nakon što je Savezni apelacioni sud odbacio pokušaj njegovog štaba da ponovo pokrene tužbu kojom se osporavaju izborni rezultati u Pensilvaniji. Sud je tužbu odbacio kao neosnovanu. The 1,126,940 votes were created out of thin air. I won Pennsylvania by a lot, perhaps more than anyone will