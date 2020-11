U Srbiji sutra hladno, ponegde kiša i susnežica, na planinama slab sneg

Danas pre 8 sati | Piše: Beta

U Srbiji će sutra ujutru ponegde biti slab mraz, a tokom dana oblačno i hladno vreme, mestimično sa kišom i susnežicom, na planinama sa slabim snegom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Slab sneg se tokom noći nedelja na ponedeljak očekuje ponegde i u nižim predelima južne i jugoistočne Srbije. Duvaće slab do umeren, uglavnom severni i severozapadni vetar. Najniža temperatura biće od minus tri do tri stepena, najviša u većini krajeva od jedan do pet, a u Timočkoj Krajini oko 7 stepeni. U Beogradu će sutra biti oblačno i hladno vreme, ujutru sa kišom i susnežicom. Temperatura će biti bez većeg kolebanja, od jedan do tri stepena. U Srbiji se od