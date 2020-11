Vodič kroz “novu normalnost” srpskih škola

Nova pre 1 sata | Autor:Bojana Milovanovic

Škole u Srbiji proteklih nedelja počele su masovno da se prazne, zbog sve većeg broja zaraženij nastavnika i učenika.

Od danas su školske učionice i dvorišta još praznije. Naime, odlukom Kriznog štaba, đaci starijih razreda osnovnih škola i srednjoškolci, od danas nastavu u potpunosti pohađaju onlajn i uče od kuće. U učionicama su jedino ostali oni najmlađi đaci - od prvog do četvrtog razreda. Tako će biti sve do školskog raspusta, koji će u pandemijskim okolnostima biti spojen i nešto duži nego što je to bilo uobičajeno. Đaci će na raspust ići od 21. decembra do 18. januara.