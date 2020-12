Moderna:U prvom kvartalu 2021. dostupno 100 miliona vakcina

RTV pre 4 sati | Tanjug

VAŠINGTON - Američka farmaceutska kompanija Moderna saopštila je da očekuje da će u prvom kvartalu 2021. godine moći da isporuči između 100 i 125 miliona doza eksperimentalne vakcine protiv korona virusa.

Kompanija je navela da će 85 do 100 miliona ovih doza biti dostupno u SAD, a 15 do 25 miliona izvan zemlje, prenosi Rojters. Moderna planira da u 2021. godini proizvede između 500 do milijardu doza vakcina za ceo svet.