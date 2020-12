U subotičkoj bolnici na lečenju 186 obolelih

Nova pre 3 sata | Autor:RTS Autor:RTS

Subotica ima 126 novozaraženih koronavirusom, Bačka Topola 13, a Mali Iđoš - šest, pokazuju najnoviji podaci.

Ivanka Beoković, direktorka Doma zdravlja u Subotici rekla je za RTS da su u proteklih nedelju dana imali konstantan priliv pacijenata – od 280 do 300, da bi se u jednom danu dosegao vrh od 353 pacijenta. Juče je, dodaje, prvi put bilo zatišje sa 216 pacijenata. “Najčešće gubitak čula ukusa i mirisa i temperatura. Što se tiče starosti tu je šaroliko. Dnevno testirano 150 do 200 pacijenata. Procenat zaraženih u odnosu na testirane je od 50 do 55 odsto”, istakal je