Brnabić: Članice AmCham-a pomogle srpsku privredu u vreme pandemije

Premijerka Ana Brnabić zahvalila je članicama Američke privredne komore u Srbiji što su zadržale zaposlene i svojim aktivnostima pomogle privredi u Srbiji i zdravstvenom sistemu, ali i drugim institucijama.

Predsednica vlade je ukazala je da se veliki deo onoga što je pokazalo istraživanje Američke privredne komore u Srbiji o poverenju i zadovoljstvu investitora poklapa sa zacrtanim prioritetima vlade. Brnabić je istakla da je veoma važno i korisno to što se radilo u prethodnom periodu na unapređenju elektronske uprave. To nas je spasilo ove godine, naglasila je ona dodajući da će sada biti veći fokus na vladavini prava i zaštiti životne sredine. To su dva glavna