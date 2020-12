Za ulazak u Srbiju test ili karantin? Medicinski deo Kriznog štaba insistira na protivepidemijskim merama pred praznike

Večernje novosti pre 2 sata | B. RADIVOJEVIĆ

AKO se samo 1.000 ljudi koji za praznike dođu u Srbiju razboli od kovida, njih 200-300 moraće u bolnicu, i za to nam onda treba gotovo ceo jedan kovid--centar, a svi su već puni.

To bi bio dodatni udar na već prenapregnute bolničke kapacitete, i zato i Srbija, kao što su to već uradile mnoge zemlje, mora da uvede kontrolu pre nego što dijaspora počne da dolazi za praznike. Izvor "Novosti" iz Kriznog štaba, koji ukazuje na opasnost od ovakvog mogućeg razvoja događaja kaže da bi odluku trebalo doneti što pre, već do kraja ove, najkasnije početkom sledeće nedelje, i očekuje da će do tada biti održana sednica Kriznog štaba, koja još nije