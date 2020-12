Vučić otkrio kad počinje vakcinacija i sa kojim vakcinama

Pravda pre 34 minuta | Tanjug

Prve količine vakcine stižu u Srbiju do kraja godine, najavio predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Imaćemo dve, a možda i tri vakcine, dodao je on.

Prema njegovim rečima, naručene su već Fajzerove vakcine, a Srbija će biti među retkim zemljama koja će te vakcine dobiti do kraja godine. "Videćemo kako će da teče. Verujemo da će veliki deo tih vakcina stići i u januaru i februaru. Biće oko 340.000 vakcina, to je za 170.000 ljudi", rekao je Vučić. On je rekao da se u Srbiji sada ispituje i ruska vakcina, a sada, kako kaže, čekamo registraciju vakcine u Kini. Vučić je rekao da je bilo razgovora i sa kompanijom