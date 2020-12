U utorak umereno do potpuno oblačno, do 11 stepeni

Dnevnik pre 7 sati | Tanjug

BEOGRAD: U utorak će u Srbiji biti umereno do potpuno oblačno, ujutru ponegde magla, a posle podne, uveče i tokom noći na severu i istoku ponegde slaba kiša.

Vetar će biti slab i umeren, južni i jugoistočni, na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno i jak, posle podne u slabljenju. Jutarnja temperatura od -1 do 4 stepena, najviša dnevna od 7 do 11stepeni, u Timočkoj Krajini hladnije, oko 4 stepena.U Beogradu će biti umereno do potpuno oblačno, kasnije posle podne i uveče u pojedinim delovima je moguća slaba kratkotrajna kiša. Vetar slab i umeren, jugoistočni. Jutarnja temperatura od 1 do 4 stepena, najviša dnevna