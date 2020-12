Počela zima, temperature do vikenda sve samo ne zimske

Plus online pre 5 sati | Pirot Plus Online

Ove godine na severnoj polulopti Zemlje zima počinje danas, 21. decembra, u 11.02, a u istom trenutku za stanovnike na južnoj Zemljinoj polulopti počinje leto.

Na dan početka zime obdanica je najkraća, a noć najduža. U Srbiji će prvog dana zime, prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, biti oblačno i uglavnom suvo vreme. U Srbiji umereno do potpuno oblačno, prohladno i suvo, dok se u Timočkoj i Negotinskoj Krajini očekuje tmurno i maglovito. Duvaće slab do umeren jugoistični vetar, u košavskom području pojačan, na jugu Banata i jak. Minimalna temperatura od 0 do 4 stepena, maksimalna dnevna od 5 do 8 stepeni.