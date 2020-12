Sutra oblačno i mokro, u sredu i četvrtak oko 15 stepeni

Radio 021 pre 4 sati | Weather2umbrella

U Novom Sadu u utorak oblačno i moguća je slabija kiša.

Duvaće slab do umeren jugoistočni vetar. Minimalna temperatura 2°C, maksimalna dnevna 9°C. U Novom Sadu u sredu i u četvrtak umereno oblačno i veoma toplo za ovo doba godine. Maksimalna temperatura u sredu do 15°C, a u četvrtak 16°C. U petak jače naoblačenje i zahlađenje sa kišom. Maksimalna temperatura do 9°C. Jugozapadni vetar biće u skretanju na severozapadni. U subotu osetno hladnije i tmurno. Maksimalna temperatura biće 5 stepeni. U nedelju suvo i prohladno.