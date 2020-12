Anketa 021: Potrebna zabrana kretanja 1. i 2. januara

Radio 021 pre 2 sata | 021.rs

Anketa na portalu 021.rs, na koju su posetioci mogli da glasaju u proteklih sedam dana, pokazala je da većina građana smatra da bi 1. i 2. januara trebalo da se uvede zabrana kretanja.

Krizni štab danas je odlučio da će radno vreme ugostiteljskih objekata i tržnih centara biti produženo do 20 časova. To će važiti do petka, kada će biti doneta nova odluka i kada će se saznati da li će radno vreme ostati do 20 časova, odnosno da li će biti skraćeno ili produženo. Više o tome na OVOM LINKU. Međutim, anketa na portalu 021.rs, u kojoj je sakupljeno 7.117 glasova, pokazuje da većina građana smatra da bi mere za Novu godinu trebalo da budu rigoroznije.