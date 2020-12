Ponoš: Dačić je zainteresovana strana, ne može da vodi dijalog vlasti i opozicije

Danas pre 43 minuta | Piše: Danas Online

Potpredsednik Narodne stranke Zdravko Ponoš izjavio je danas da predsednik Skupštine Srbije Ivica Dačić „ne može da vodi dijalog vlasti i opozicije“ o izbornim uslovima, a da bi opozicija trebalo da ima dva predstavnika u tom procesu u kojem bi posrednici iz Evropskog parlamenta pomogli da dođe do rezultata.

„Vlast je u trenutnoj situaciji u Srbiji u skupštini, odnosno skupština je jednako vlast. To nam pokazuje da predsednik Skupštine Srbije Ivica Dačić ne može da vodi dijalog, jer je on zainteresovana strana, bez obzira koliko je on vešt i razuman političar“, rekao je Ponoš Radio-televiziji Srbije, u emisiji „Četvrtkom u 9“, saopštila je Narodna stranka. Ponoš je dodao da je sa druge strane u dijalogu opozicija i da se postavlja pitanje „ko da učestvuje u dijalogu iz