Pre podne kiša i susnežica, popodne sneg

Glas Zapadne Srbije pre 4 sati

U Srbiji se očekuju kiša i susnežica, a popodne sneg i u nižim predelima.

Jutarnja temperatura od nule do 5, a najviša dnevna od 2 do 6 stepeni, posle podne u osetnom padu. Poslednji vikend 2020. biće pravi zimski. Ciklon sa juga Balkana najviše padavina doneće jugozapadu Srbije. U Srbiji se danas očekuju kiša i susnežica, a popodne sneg i u nižim predelima. Samo će na severu biti i sunčanih perioda. Stiže hladniji vazduh sa severozapada i spušta temperaturu za još pet stepeni. Prognozira se jutarnja temperatura od nule do 5, a najviša