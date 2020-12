Novi soj korona virusa stigao u Ameriku: Potvrđen prvi slučaj, a evo šta najviše zabrinjava u ovoj situaciji

Kurir pre 3 sata

U američkom gradu Koloradu potvrđen je novi soj virusa poreklom iz Velike Britanije, ali posebno zabrinjava činjenica da je on utvrđen kod muškarca koji u poslednje vreme nije nigde putovao, što upućuje na to da se zarazio u svojoj zajednici.

Reč je o prvom poznatom slučaju novog soja koronavirusa u Americi i 20-godišnji muškarac se trenutno nalazi u karantinu. "Pažljivo ćemo pratiti ovaj slučaj, kao i sve ostale moguće nakon njega", kazali su zvaničnici. Navedeno je i to da zdravstveni zvaničnici rade na identifikaciji mogućih kontakata sa zaraženim, kao i na pronalasku potencijalnih slučajeva. "S obzirom na to da zaraženi nema istoriju putovanja, to upućuje na to da se on zarazio u svojoj zajednici.