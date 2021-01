"Proteraćemo virus sa naših područja": Dr Kon otkrio kada ćemo potisnuti koronu: Bili smo disciplinovani, bliže je nego što smo mislili

Blic pre 3 sata | S. B. M.

Doktor Predrag Kon bio je gost "Nacionanog dnevnika" na Televiziji Pink gde je istakao da u drugoj polovini godine možemo očekivati da korona bude potisnuta sa naših prostora. - Ovo što sam video, čini mi se da smo bili disciplinovani.

Mislim da će to biti dovoljno da nam se ne vrati i da ne krene naglo da nam se penje broj zaraženih. Imamo kontake pojedinačno i preko grupa, formalnih sastanaka nije bilo. Brojevi koji se smanjuju ukazuju na to da nema nečega što bi nas uznemiravalo - rekao je doktor Predrag Kon. On je dodao da su veoma dobre vesti da se smanjuje broj hospitalizovanih osoba. - Pred nama je period gde treba da imamo optimizam. Ono što možemo da kažemo, jeste da ćemo proterati virus