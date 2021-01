Više od 100.000 građana se prijavilo za vakcinaciju do 13 časova

Radio 021 pre 4 sati | Beta

Interesovanje za vakcinisanje protiv kovida-19 na Portalu eUprava danas do 13 časova iskazalo je više od 100.000 građana, saopšteno je iz Kancelarije za IT i eUpravu.

"Masovna imunizacija građana je kompleksan posao i ono što Vlada Srbije želi da postigne jeste da se on na najbolje mogući način organizuje i sprovede. To nije klasična anketa, već možemo reći prvi korak ka masovnoj imunizaciji građana, jer sve one koji iskažu interesovanje, obavestićemo putem SMS-a i imejla o terminu i mestu vakcinacije u zavisnosti od prioriteta imunizacije koji definiše Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut", navodi se u