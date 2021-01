Danas u Srbiji ponegde sneg ili kiša, negde suvo

Nova pre 1 sat | Autor:Beta Autor:Beta

U Srbiji će danas biti pretežno oblačno, ponegde sa slabim snegom i to uglavnom na jugozapadu i jugu zemlje, kao i u oblasti Homolja, dok se na jugoistoku Srbije očekuje i slaba kiša, a u Vojvodini prestanak padavina, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Vetar slab i umeren severozapadni, na severu i u Timočkoj Krajini sredinom dana povremeno jak. Jutarnja temperatura od minus četiri do nula stepeni, najviša dnevna od nule do četiri stepena Celzijusa. U Beogradu će danas pretežno oblačno, ujutru i pre podne uz mogućnost provejavanja slabog snega. Vetar slab i umeren severozapadni. Jutarnja temperatura od minus četiri do minus dva, najviša dnevna oko dva stepena. Uveče kratkotrajno razvedravanje. Oprez se savetuje