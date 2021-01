Danas stiže novo naoblačenje, sneg i narednih dana

Vesti online pre 1 sat | Tanjug

Danas će biti pretežno oblačno, ponegde sa slabim snegom i to uglavnom na jugozapadu i jugu zemlje, kao i u oblasti Homolja, dok se na jugoistoku Srbije očekuje i slaba kiša.

U Vojvodini tokom jutra prestanak snega, tokom dana suvo uz postepeno razvedravanje. Vetar slab i umeren severozapadni, na severu i u Timočkoj krajini sredinom dana povremeno jak. Jutarnja temperatura od -4 do 0, najviša dnevna od 0 do 4 stepena. Tokom noći novo naoblačenje sa slabim snegom najpre u Bačkoj i na severu Banata. Narednih dana biće umereno i potpuno oblačno, mestimično sa slabim snegom, a više padavina očekuje se u četvrtak i to u jugozapadnim i južnim