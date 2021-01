Ana Brnabić primila drugu dozu vakcine, pozvala građane da učine isto /foto/

Sputnik pre 6 sati

Premijerka Srbije Ana Brnabić primila je drugu dozu „Fajzerove“ vakcine protiv virusa korona.

Brnabićeva je revakcinisana na Institutu za virusologiju, vakcine i serume „Torlak", gde je primila i prvu dozu vakcine, 24. decembra, kao prva u Srbiji, ali i kao prva premijerka u Evropi. „Verujem u vakcinu i naše institucije. Pozivam građane da učine isto, jer zajedničkim snagama možemo da pobedimo", poručila je premijerka Srbije na svom instagram profilu. Vakcina se prima u dve doze, tako