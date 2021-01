Srušio se Helikopter američke vojske: Letelica pala u Njujorku, poginuli pripadnici Nacionalne garde (foto/ video)

Pravda pre 3 sata | Tanjug

Tri pripadnika Nacionalne garde poginula su kada se njihov helikoptrer na rutinskom letu srušio zapadno od Njujorka, saopštilo su zvaničnici.

- Helikopter UH-60 za medicinsku evakuaciju srušio se u gradiću Mendon u blizini Ročestera - rekao je Erik Dar, direktor odeljenja za javne poslove za vojna i pomorska pitanja države Njujork. Istraga o okolnostima nesreće je u toku, prenosi AP. A New York State National Guard UH-60 Black Hawk medical evacuation helicopter from a base at Rochester Airport crashed west of New York City on a training mission around 6:30 pm on January 20. As a result of the crash,