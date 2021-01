Đerlek: Danas vakcinisano 32.000 građana

Danas pre 5 sati | Piše: Beta

Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Đerlek izjavio je da je danas vakcinisano 32.000 građana.

Đerlek je za Radio-televiziju Srbije rekao da je od početka vakcinacije, 24. decembra ukupno vakcinisano više od 80.500 građana Srbije. „Iz dana u dan raste interesovanje građana za vakcinaciju, što nam je i cilj, jer što se više ljudi vakciniše, to ćemo brže pobediti ovaj virus“, ocenio je Đerlek. Ukoliko bi se odužilo vakcinisanje građana, vakcinacija bi se smatrala neuspešnom, napomenuo je on. Upitan koju vakcinu građani najviše traže, Đerlek je kazao da je to