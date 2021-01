Tiodorović: Odziv za vakcinaciju iznad očekivanja

Novi magazin pre 9 sati | Beta

Član kriznog štaba Branislav Tiodorović izjavio je danas da se treba vakcinisati što pre, bilo kojom vakcinom jer su sve efikasne i za novi soj koronavirusa koji se pojavio u okruženju.

On je za RTS izjavio da je odziv za vakcinaciju iznad očekivanja, te da je za neku vrstu kolektivnog imuniteta potrebno da bude vakcinisano najmanje milion do dva miliona gradjana. Tiodorović je dodao da je novi soj virusa ozbiljan i da krizni štab prati situaciju pošto se on već pojavio u Rumuniji, Madjarskoj, Sloveniji i pitanje je dana kad će se pojaviti u Srbiji. Prema njegovim rečima samo britanska istraživanja kažu da je novi virus smrtonosniji, dok ostale